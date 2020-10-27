Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması
27.10.2020 01:01
Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye büyüktür, dosta ve düşmana hak ettikleri şekilde davranır." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye büyüktür, dosta ve düşmana hak ettikleri şekilde davranır. İskenderun'umuza geçmiş olsun. Rabbim, ülkemizi ve terörle mücadele eden kahramanlarımızı korusun."
Son Dakika Hatay'daki saldırı sonrası Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu Varela'nın baldırına basan Josef de Souza direkt kırmızı kart gördü Son Dakika: Hatay'da terör saldırısı! Can kaybı yok, iki terörist etkisiz hale getirildi Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket! İçki içip araç kullandı Fransa'da muhalefetten Macron eleştirisi: Erdoğan'a karşı kontrolünü kaybetti Borcunu ödemeyen şahsı pompalı tüfekle vurup başında bekledi