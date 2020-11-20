Son dakika gündem: Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

Adana'da, avukat kardeşi ile annesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. hakkında, "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, 11 Ağustos'ta avukat kardeşi Altuğ P. (41) ile annesi Afiyet İkbal P'yi (66) tabancayla öldürdüğü için tutuklanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. (45) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tolga P. için "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, otopsi tutanakları ile öldürülen avukat Altuğ P'nin babası Şeref P. hakkında açtığı vasilik davası dosyasındaki belgelere yer verildi.

Tolga P, iddianamedeki savunmasında, annesi ve kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2020'nin Mart ayında, Altuğ P. babamın vesayetini almak için dava açtı. Babama da 'Vesayetini bana vermezsen sana bakmayız bu evden defolup gidersin.' demiş. Bunu babamdan öğrendim. Bunun üzerine babamı evime götürdüm, ardından da vesayet davasını görüşmek için annemin evine gittim. Aramızda tartıştık ancak darp olayı olmadı. Sonra ben evden ayrıldım. Kardeşimin açtığı dava sonrası babamın mal varlığına tedbir konuldu. Babam ihtiyacı için bile bankadan para çekemez hale geldi. 3 ay boyunca babama ben baktım."

"Kardeşimi ve annemi miras meselesinden öldürmedim"

Söz konusu davaya ilişkin 12 Ağustos'taki duruşma öncesi 11 Ağustos'ta Adana'ya geldiğini aktaran Tolga P, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Kardeşim Altuğ 3. katta oturuyordu. Merdivenlerden 3. kata çıkınca kardeşimle karşılaştım. Altuğ bana, 'Sen hırsızsın, babamın malını çalıyorsun, dolandırıcısın, adam değilsin' dedi. Ağır hakaret ve küfürleri duyunca kanım beynime sıçradı. Ne yaptığımı bilmez bir halde belimdeki tabancayı çıkartıp Altuğ'a 2-3 metreden rastgele ateş ettim. Nasıl ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Asansöre binip 6. kata çıktım. Kapıyı babam açtı. 'Annem nerede?' diye sordum, babam 'Annen yok' dedi. Babama inanmadım, evin içinde annemi aramaya başladım. Banyoya baktığımda kapının kilitli olduğunu gördüm. Annemin içeride olduğunu anlayıp kapıyı açması için bağırdım. Tekme atarak banyonun kapısını kırmaya çalıştım. Babam da beni engellemeye çalıştı. Kapının kırılan kısmından içeriye doğru rastgele ateş ettim. Kaç defa ateş ettiğimi hatırlamıyorum."

Tolga P, kardeşi ve annesini öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğünü dile getirerek, "Silahı şakağıma dayayıp intihar etmek istedim. Babam intihar etmememi söyleyerek elimdeki tabancayı aldı. Kardeşimi ve annemi miras meselesinden öldürmedim. Bu olay, kardeşimin ve annemin babamı darbetmeleri ve bana olan davranışları nedeniyle ani bir kızgınlıkla kardeşimin beni tahrik etmesi sonucu yaşanmıştır. Kardeşim Altuğ'un ağır itham ve hakaretleri sonucu kendimi kaybettim. Annemi de kardeşimin ölümüne neden olduğu düşüncesiyle vurdum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Baba Şeref P. de iddianamedeki ifadesinde, Tolga P'nin olayın ardından intihara kalkıştığını ancak oğlunun elinden silahı alıp onu engellediğini belirtti.

Tolga P'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.