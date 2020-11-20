Son dakika gündem: Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

Son dakika gündem: Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

20.11.2020 10:07
Son dakika gündem: Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi, System.String[]

Son dakika haberi... Adana'da, avukat kardeşi ile annesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. hakkında, "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, avukat kardeşi ile annesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. hakkında, "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, 11 Ağustos'ta avukat kardeşi Altuğ P. (41) ile annesi Afiyet İkbal P'yi (66) tabancayla öldürdüğü için tutuklanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. (45) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tolga P. için "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, otopsi tutanakları ile öldürülen avukat Altuğ P'nin babası Şeref P. hakkında açtığı vasilik davası dosyasındaki belgelere yer verildi.

Tolga P, iddianamedeki savunmasında, annesi ve kardeşini öldürdüğü için pişman olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2020'nin Mart ayında, Altuğ P. babamın vesayetini almak için dava açtı. Babama da 'Vesayetini bana vermezsen sana bakmayız bu evden defolup gidersin.' demiş. Bunu babamdan öğrendim. Bunun üzerine babamı evime götürdüm, ardından da vesayet davasını görüşmek için annemin evine gittim. Aramızda tartıştık ancak darp olayı olmadı. Sonra ben evden ayrıldım. Kardeşimin açtığı dava sonrası babamın mal varlığına tedbir konuldu. Babam ihtiyacı için bile bankadan para çekemez hale geldi. 3 ay boyunca babama ben baktım."

"Kardeşimi ve annemi miras meselesinden öldürmedim"

Söz konusu davaya ilişkin 12 Ağustos'taki duruşma öncesi 11 Ağustos'ta Adana'ya geldiğini aktaran Tolga P, olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Kardeşim Altuğ 3. katta oturuyordu. Merdivenlerden 3. kata çıkınca kardeşimle karşılaştım. Altuğ bana, 'Sen hırsızsın, babamın malını çalıyorsun, dolandırıcısın, adam değilsin' dedi. Ağır hakaret ve küfürleri duyunca kanım beynime sıçradı. Ne yaptığımı bilmez bir halde belimdeki tabancayı çıkartıp Altuğ'a 2-3 metreden rastgele ateş ettim. Nasıl ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Asansöre binip 6. kata çıktım. Kapıyı babam açtı. 'Annem nerede?' diye sordum, babam 'Annen yok' dedi. Babama inanmadım, evin içinde annemi aramaya başladım. Banyoya baktığımda kapının kilitli olduğunu gördüm. Annemin içeride olduğunu anlayıp kapıyı açması için bağırdım. Tekme atarak banyonun kapısını kırmaya çalıştım. Babam da beni engellemeye çalıştı. Kapının kırılan kısmından içeriye doğru rastgele ateş ettim. Kaç defa ateş ettiğimi hatırlamıyorum."

Tolga P, kardeşi ve annesini öldürdükten sonra intihar etmeyi düşündüğünü dile getirerek, "Silahı şakağıma dayayıp intihar etmek istedim. Babam intihar etmememi söyleyerek elimdeki tabancayı aldı. Kardeşimi ve annemi miras meselesinden öldürmedim. Bu olay, kardeşimin ve annemin babamı darbetmeleri ve bana olan davranışları nedeniyle ani bir kızgınlıkla kardeşimin beni tahrik etmesi sonucu yaşanmıştır. Kardeşim Altuğ'un ağır itham ve hakaretleri sonucu kendimi kaybettim. Annemi de kardeşimin ölümüne neden olduğu düşüncesiyle vurdum. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Baba Şeref P. de iddianamedeki ifadesinde, Tolga P'nin olayın ardından intihara kalkıştığını ancak oğlunun elinden silahı alıp onu engellediğini belirtti.

Tolga P'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Zahit Şeyhanoğulları, Adana, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti
Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ı bombaladı: Cumhur İttifakı'na sabotaj         
09:39
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar Merih Demiral ile Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez birlikte 11 başlayacaklar         
08:50
Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar Yeni koronavirüs tedbirleri bu akşam 20.00'den itibaren uygulanmaya başlıyor! İşte tüm detaylar         
07:40
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi         
07:20
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim         
22:49
Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu         
21:18
Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı         
20:47
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı Veteriner hekim, soğuk suda boğulma tehlikesi geçiren köpeği suya atlayarak kurtardı         
20:10
Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti Bergüzar Korel, doğum kilolarını vermek için harekete geçti         
19:05
Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı Nusret'in altın tozlu kahvesi sosyal medyayı salladı, takipçileri eleştirmekten geri durmadı         
18:31
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 10:11:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei