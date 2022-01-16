Son dakika gündem: Antalya'da 3 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde üç gün önce kaybolan 73 yaşındaki Hasan Tan'ın cesedi dere yatağında bulundu.

Çimenbağ Mahallesi'nde yaşayan Tan, üç gün önce evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve bazı arama kurtarma dernekleri ile mahalleli de destek verdi.

Tan'ın cesedi, evine bir kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

İncelemenin ardından Tan'ın cenazesi, Gazipaşa Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.