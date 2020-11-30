Son dakika gündem: Antalya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1500 defterdarlık uzmanı ve 300 uzman yardımcısı alacak

Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum