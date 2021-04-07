Son dakika gündem: Antalya'daki deniz paraşütü kazasına ilişkin davada yargılanan sanıklar beraat etti - Son Dakika

Antalya'da deniz paraşütünün halatının kopması sonucu bir Rus turistin ölümü ve annesinin yaralanmasıyla ilgili yargılanan iki sanığın beraatine karar verildi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Fatih Mehmet Çürümez, Hüseyin Sirek ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme savcısı mütalaasında, dosyadaki deliller ve bilirkişi raporunu dikkate alarak sanıkların beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanıkların avukatı Rumi Mercan da olayın tamamen ani gelişen hava muhalefetinden kaynaklandığını belirterek heyetin mütalaa doğrultusunda karar vermesini istedi.

Son sözleri alınan sanıklar, suçsuz olduklarını, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, toplanan deliller ve dosyadaki bilirkişi raporlarını göz önünde bulundurarak sanıkların beraatine karar verdi.

Olay

Konyaaltı ilçesinde 14 Eylül 2019'da Mark ve annesi Tatyana Mitrofanov'un bindiği deniz paraşütünün halatı kopmuş ve Rus turistler bir otelin palmiye ağaçlarına çarpmıştı.

Kazada Mark Mitrafanov hayatını kaybetmiş, annesi Tatyana Mitrofanov yaralanmıştı.

Gözaltına alınan su sporları firmasının sahibi ile çalışanı tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı koyduğu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.