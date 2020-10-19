Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 685'ye yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 802 kişinin iyileştiği ülkede, 249 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıkmasının ardından tüm kentte başlatılan toplu test çalışmasının tamamlandığı bildirilmişti.

9 milyon kayıtlı yurttaşın ve 2 milyona yakın kayıtsız iç göçmenin yaşadığı kentte hafta başından bu yana 11 milyondan fazla kişiye nükleik asit testleri yapılırken yeni vakaya rastlanmamıştı.

Çingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesinde geçen hafta sonu 13 vaka tespit edilmiş, bunlar ülkede 15 Ağustos'tan bu yana görülen ilk yurt içi kaynaklı vakalar olmuştu.

Vakaların kaynağının eylül ayında Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak belirti göstermeyen iki liman işçisi olduğu anlaşılmıştı.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 15 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne dek 5 bin 257 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 4 bin 982 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Toplam vaka sayısının 540, ölü sayısının 7 kişi olduğu Tayvan'da virüse yakalanan 493 kişi de iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 76 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgına bağlı ölü sayısının 444 olduğu ülkede vaka sayısı 25 bin 275'e çıktı.

Güney Kore'de, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 23 bin 368 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 638 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 359 bin 169'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 675'ye yükseldi. Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 310 bin 303'e ulaştı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Bugüne dek 3 bin 691 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 488 kişi iyileşti, 144 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakası sayısının 57 bin 915'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, 57 bin 807 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1637 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 390 bin 206'ya ulaştı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 681'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 305 bin 599 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.