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Son dakika gündem: Ataşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Ataşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

13.12.2021 12:15
Son dakika gündem: Ataşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dudullu Caddesi, Erenköy Gümrük Sahası Kavşağı yakında Kezban B.'nin kullandığı 34 EGD 820 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda park halindeki 2 otomobile, ardından 09 AEP 734 plakalı motosiklete çarptı.

Otomobil, bir iş yerinin önünde park halindeki kamyonete çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Kezban B. Ataşehir Polis Merkezine götürüldü.

Otomobil, Ataşehir, Erenköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ataşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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