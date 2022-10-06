Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" dedi. ( DHA )

Kaynak: DHA

Etlik Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Bakan Koca: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı - Son Dakika

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