Son dakika gündem: Bakan Koca: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Bakan Koca: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı

06.10.2022 23:41

Son dakika haber... Bakan Koca: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopter ile ilk hasta transferinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopter ile ilk hasta transferinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Koca: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bakan Koca: Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı - Son Dakika
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