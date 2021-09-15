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Son dakika gündem: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı

15.09.2021 19:40
Son dakika gündem: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika habere göre Ankara'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

Ankara'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 9 zanlı yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 3-13 Eylül'de Çubuk, Altındağ, Ankara- Eskişehir Yol Kontrol Noktası ve Şereflikoçhisar'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 24 kök kenevir bitkisi, 2 gram bonzai, 17 gram eroin, 45 gram metamfetamin ve 2 bin 480 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şereflikoçhisar, Uyuşturucu, Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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