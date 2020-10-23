Son dakika gündem: Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Güder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, kendimi gayet iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesiyle tedavim evimde devam edecektir. Rabb'im Şafi ismi şerifleri hürmetine tüm hastalarımıza acil ve hayırlı şifalar lütfeylesin." ifadelerine yer verdi.