Başkan Atila Aydıner'den tebdili kıyafetle minibüslerde pandemi denetimi - Son Dakika

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tebdili kıyafetle minibüs şoförlüğü yaparak vatandaşların pandemi kurallarına uyup uymadığını denetledi. Şoför koltuğuna geçen Başkan Aydıner, "Pandemi ile mücadeleyi en önemli noktada gerçekleştirelim diye böyle bir programı gerçekleştirdik" dedi.

Kameralarla donatılmış minibüste tebdili kıyafetle şoförlük yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa-Eyüpsultan seferini gerçekleştirdi. Minibüse binen yolcularla şoför gibi sohbet ederek kurallara uyan ve uymayanları tespit etti. Yolculuk sırasında yolcu kapasitesini dolduran Aydıner, fazla yolcu almayarak yoluna devam etti. Başkan Aydıner yolculuğun sonunda gerçek kimliğini ifade ederken yolcular şaşkınlığını gizleyemedi. Yolcuların genel olarak kurallara duyduğu yolculukta Aydıner, yolculara teşekkür etti. Pandemi döneminde vatandaşlara güzel bir sürpriz yapmış olan Aydıner, yolculara dezenfektan, kolonya ve maskelerden oluşan kitleri hediye etti.

Minibüs şoförü kıyafetiyle direksiyon başına geçen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Vatandaşlarımız minibüslerde, ulaşım araçlarına pandemide gerekli olan kurallara uyup uymadıklarını tespit etmek amacıyla bir minibüs şoförü kıyafetiyle minibüs içerisine bindik. Tek tek yolcuları alacağız. Bakalım, maskeli mi biniyorlar, maskesiz mi biniyorlar, kaç kişi minibüse alınıyor? Bütün bunları tespit etmek maksadıyla bugün burada bu programı gerçekleştiriyoruz. Bizi tanımayacaklar. Çünkü kıyafetimizi değiştirdik. Şapkamızı taktık. Cumhuriyetimizin 97. Yılı münasebetiyle de şapkamızı ona göre seçtik. Hem Cumhuriyetimizi kutlayalım hem de aynı zamanda pandemi ile mücadeleyi en önemli noktada gerçekleştirelim diye böyle bir programı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Vatandaşları almak için yolculuğa başlatan Aydıner, "Halkımızı birazdan tek tek alacağız. Maskesi yoksa içeri almayacağız. Israr ederse elimizde torbalarımız var. Torbalarımız içerisinde kolonya, hijyenik deterjan malzememiz aynı zamanda içerisinde maske var. Birer tane bunlardan hediye vereceğiz. Maskesini takıp minibüse binmesini sağlayacağız. Böylece kurallara uyan ve uymayanları bugün burada tespit etmek maksadıyla bu uygulamayı başlattık. Bugün akşama kadar bu şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Aydıner'i tanımakta tereddüt ettiğini ifade eden yolcu Eray Süratlı, "Araba kullanmaya başlayınca normal şoför diye düşündüm. Tereddütte kaldım. Hiç sırıtmadı. O kadar dar sokaklardan gitmemize rağmen mükemmel araba kullandı. Bayrampaşamız için güzel bir etkinlik olmuş. Habersizce yapılan bir etkinlik oldu. Belli mesajlar verebilmek adına bu önemliydi. Böyle bir sosyal sorumlulukta bizimle beraber olduğu için başkanımıza burada teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL