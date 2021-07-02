Son dakika gündem: Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Gümbet Mahallesi'ndeki, çevresinde yerleşim yerlerinin bulunduğu makilik ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Durumu gören çevredekiler, alevlere hortumlarla müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler kısa sürede söndürdü.

Ekiplere, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri de destek verdi.

Yangında yaklaşık iki dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için alanda inceleme gerçekleştirdi.