Son dakika gündem: BOLU Evde çıkan yangında felçi adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Evde çıkan yangında felçi adam hayatını kaybetti

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Dereköy Köyü'nde evde çıkan yangında felçli hasta Hasan Hüseyin Sarıca (64) hayatını kaybetti.

Dün gece saatlerinde Dereköy Köyü'nde yaşayan Hasan Hüseyin Sarıca'nın evinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden komşular, durumu itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında eve giren köy sakinleri, evde bulunan Neriman Sarıca'yı (60) pencereden dışarı çıkarttı, ancak felçli olan eşi Hasan Hüseyin Sarıca'ya ulaşamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından eve giren AFAD ve jandarma ekipleri, Hasan Hüseyin Sarıca'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Hasan Hüseyin Sarıca'nın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Hasan Özkan, Elektrikler kesildi, o anda dışarıya çıktım ve yangın olduğunu fark ettim. Hemen geldik. Müdahale ettik. Hanımını kurtardık ama rahmetliye bir türlü ulaşamadık. Allah rahmet eğlesin. Çok üzgünüz dedi.