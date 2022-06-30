ÇANAKKALE - Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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ÇANAKKALE - Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

30.06.2022 14:27

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ezine ilçesi istikametinden Ayvacık yönüne giden Volkan Çakmak idaresindeki 17 ABD 421 plakalı otomobil ile Çiftlik Mahallesi Kavşağı'ndan Ayvacık ilçe merkezine dönmek isteyen Abdullah Zıvalı'nın kullandığı 34 CTT 682 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler Çakmak ve Zıvalı ile araçlarda bulunan Ege Çakmak, Elmas Zıvalı, Zeynep Altınok, Murat, Ecrin ve Elif Sare Usta yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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