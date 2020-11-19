Son dakika gündem: DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Kazada şehit olan Uzman Çavuş Kılıç son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyi Pençe-Kaplan harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç için tören düzenlendi. Yeni mezarlıkta düzenlenen cenaze törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Özgeçmişinin okunmasının ardından cenaze namazı kılınan şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın tabutu cenaze aracına konularak mezarlık içerisindeki Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

===========================

Prefabrik ev yandı: 1 ölü

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, prefabrik evde çıkan yangında evde mahsur kalan Esma Köse (55) yaşamını yitirdi.

Saat 14.30 sıralarında Kaynaşlı Merkez Mahallesi'nde oğlu Enes Toğrul ile birlikte yaşayan Esma Köse'ye ait prefabrik evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın esnasında evde mahsur kalan ve dışarı çıkamayan Esma Köse hayatını kaybetti. Yangını duyarak gelen oğlu ise sinir krizleri geçirdi. Düzce ve Kaynaşlı belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.