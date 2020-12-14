Son dakika gündem: DTB Başkanı Yeşil'in eşi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

DİYARBAKIR Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil'in eşi Sümbül Yeşil, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Engin Yeşil ve eşi Sümbül Yeşil'in yaklaşık 1 ay önce yapılan Covid-19 testlerinin sonucu pozitif çıktı. Engin Yeşil, tedaviyle sağlığına kavuşurken, eşi Sümbül Yeşil durumunun ağırlaşması üzerine özel hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sümbül Yeşil, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.