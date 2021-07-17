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Son dakika gündem: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü

17.07.2021 13:23
Son dakika gündem: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 sivil öldü, 3'ü Sivil Savunma (Beyaz Baretli) çalışanı olmak üzere, toplam 6 sivil yaralandı.

Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 sivil öldü, 3'ü Sivil Savunma (Beyaz Baretli) çalışanı olmak üzere, toplam 6 sivil yaralandı.

İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplarının oluşturduğu rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusundaki Serce köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Sivil Savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki Serce'de saldırıda ilk belirlemelere göre, 2'si çocuk olmak üzere, 6 sivil hayatını kaybetti.

3'ü Sivil Savunma çalışanı olmak toplam yaralanan 6 sivil de çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan olay yerine çekim için giden AA'nın serbest muhabiri İzzettin Kasım, arama kurtarma çalışmalarına yardım etti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin ( Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Son dakika gündem: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü
Son dakika gündem: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü
Son dakika gündem: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü
Son dakika gündem: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü
Son dakika gündem: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü

Suriye, Rusya, İdlib, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 6 sivil öldü - Son Dakika


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