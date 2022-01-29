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Son dakika gündem: Greenpeace'ten Yemen'deki "Safer" petrol tankerinde patlama olabileceği uyarısı - Son Dakika

Son dakika gündem: Greenpeace'ten Yemen'deki "Safer" petrol tankerinde patlama olabileceği uyarısı

29.01.2022 00:27
Son dakika gündem: Greenpeace'ten Yemen'deki "Safer" petrol tankerinde patlama olabileceği uyarısı

Son dakika haberleri... Çevre örgütü Greenpeace, Kızıldeniz'de Yemen'in kıyısında demirli bulunan petrol tankeri "Safer"de büyük bir petrol sızıntısı veya patlama olabileceği uyarısında bulundu.

Çevre örgütü Greenpeace, Kızıldeniz'de Yemen'in kıyısında demirli bulunan petrol tankeri "Safer"de büyük bir petrol sızıntısı veya patlama olabileceği uyarısında bulundu.

Greenpeace bir milyon varilden fazla ham petrol taşıyan tankerden kaynaklanacak olası petrol sızıntısının çevresel, insani ve ekonomik etkilerine ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, "Bu olay tarihteki en büyük petrol sızıntısı felaketlerinden biri olabilir. Ayrıca bu felaket kapsamlı ve ciddi bir çevresel hasara neden olabilir, ülkedeki insani krizi daha da kötüleştirebilir." ifadelerine yer verildi.

Örgütün yayınladığı 42 sayfalık rapor, tankerdeki muhtemel bir petrol sızıntısı veya patlamanın desalinasyon tesislerinin kapanmasına ve yaklaşık 10 milyon insanın içme suyu tedarikinde sorun yaşanmasına yol açacağını ortaya koyuyor.

Raporda, "Kızıldeniz bölgesinin tamamı için içme suyu kaynağı, sızıntıdan sadece üç hafta sonra petrolle kirlenebilir." denildi.

Büyük bir sızıntının, Hudeyde ve Es-Salif'in de aralarında bulunduğu ülkenin batı limanlarının kapanmasına neden olacağına işaret edilen raporda, ülkeye yönelik yardımların yüzde 68'inin bu limanlar aracılığıyla ulaştığına, bu durumun gıda yardımına ihtiyaç duyan 8,4 milyon Yemenliyi etkileyeceğine dikkati çekildi.

Raporda ayrıca petrol sızıntısının balıkçılığın yapılamamasına, bölgedeki hava kirliliğinin artmasına ve Babül Mendeb ve Süveyş Kanalı'ndaki seyri bozacağına değinildi.

Husilere tankeri "siyasi ve maddi kazanımlar için kullanmayın" uyarısı

Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani de Greenpeace uyarısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun uzman kuruluşlar ve uzmanlar tarafından petrol tankerinden olabilecek sızıntı konusundaki uyarıları görmezden geldiğini aktardı.

İryani, İran destekli Husilere, Safer tankerini siyasi ve maddi kazanımlar elde etme yönünde kullanmaması çağrısında bulundu.

Safer tankerinden sızıntı olması halinde yaşanabilecek felaketlerden Husileri sorumlu tutan Yemenli Bakan, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyinden tankeri takas ve şantaj aracı olarak kullanmayı bırakmaları için Husilere ciddi baskı yapmalarını talep ederek BM teknik ekibinin durumu değerlendirmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

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Greenpeace, Patlama, Petrol, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Greenpeace'ten Yemen'deki 'Safer' petrol tankerinde patlama olabileceği uyarısı - Son Dakika


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