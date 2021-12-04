Son dakika! Eski Bakanlardan Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Devlet erkanının Kocatepe Camisinden ayrılması ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet bakanlarından Güldal Akşit için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına katılanlar ve Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit 'in naaşı

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi