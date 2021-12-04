Cenaze namazına katılanlar ve Eski Turizm Bakanı ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in naaşı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Cenazenin omuzlara alınıp cenaze aracına konulması
Devlet erkanının cenaze arabasına gitmesi
Devlet erkanının Kocatepe Camisinden ayrılması ANKARA - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet bakanlarından Güldal Akşit için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Eski Bakanlardan Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika