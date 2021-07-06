Son dakika gündem: Hindistan'da tutuklu bulunan kabile hakları aktivisti Swamy'nin ölümüne tepki yağdı - Son Dakika

Binlerce kişi, Hindistan'da yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan ve dün 84 yaşında hayatını kaybeden kabile hakları aktivisti rahip Stan Swamy'nin ölümüne sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

BBC'nin haberine göre, tarihçi Ramachandra Guha Twitter'dan yaptığı paylaşımda insan hakları aktivistinin ölümünü "adli bir cinayet vakası" olarak niteledi.

Ana muhalefetteki Kongre Partisi lideri Rahul Gandhi, rahip Swamy'nin adaleti ve insanca muameleyi hak ettiğini belirtti.

Öte yandan aktivistin ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade eden Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Mary Lawlor, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, insan hakları savunucularına yönelik tutuklamaların mazur görülemez olduğunu vurguladı.

Hindistan'da terörle suçlanan en yaşlı kişi olan Parkinson hastası Swamy'nin ölümüne sosyal medya platformlarından tepki yağarken, Indian Express gazetesi, aktivistin ölümünün "Hindistan adalet sisteminin en üst kurumlarını zayıflattığı" değerlendirmesinde bulundu.

Gazetenin başyazısında, hasta aktivistin yaklaşık 9 aylık tutukluluk süresi boyunca "devlet zorbalığına", "cevap vermeyen yargı sistemine" ve "kötü hapishane şartlarına" defalarca karşı çıktığı ifade edildi.

Aktivist Swamy'nin yaşadığı Jharkhand eyaleti Başbakanı Hemant Soren, hükümetin yaşlı rahibin ölümünden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Swamy yaklaşık 9 aydır tutukluydu

Swamy, 2018'de Bhima Koregaon kasabasındaki şiddet olaylarında rolü olduğu iddiasıyla Elgaar Parishad davası kapsamında Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

Kefaletle serbest bırakılma talebinin görüldüğü duruşmada 4 Temmuz Pazar kalp krizi geçiren Swamy, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Swamy, 28 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmıştı.

Swamy, kabilelerin kast ve toprak mücadeleleriyle ilgili yürüttüğü çalışmaları nedeniyle hedef alındığını söyleyerek, hakkındaki terör suçlamalarını reddetmişti.

Elgaar Parishad davası kapsamında, Swamy'nin yanı sıra çok sayıda aktivist, akademisyen ve avukat da tutuklanmıştı.

Hindistan'ın önde gelen insan hakları aktivistleri ve politikacıları ise Swamy hakkındaki suçlamaları, Başbakan Narendra Modi hükümetini eleştirenleri hedef alan bir "cadı avı" olarak niteliyor.