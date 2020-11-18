İçişleri: Kilis'te 1 PKK'lı terörist teslim oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 PKK/KCK'lı teröristin, Kilis'te güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu, bugün Kilis'te güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin, 7 yıldır örgüt içerisinde olduğu ve Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi. Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 203'e ulaşmış oldu" denildi.

ANKARA, -