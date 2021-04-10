Son dakika gündem: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da halka kapalı yapılacak - Son Dakika

Son dakika gündem: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da halka kapalı yapılacak

10.04.2021 20:47
Son dakika gündem: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da halka kapalı yapılacak, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirilecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in cenaze töreni, ülkede devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 17 Nisan'da halka kapalı gerçekleştirilecek.

Kraliyet ailesi, dün 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in cenaze törenine ilişkin detayları açıkladı.

Buna göre, cenaze töreni 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te Prens Philip'in hayatını kaybettiği Windsor kalesindeki St. George's Şapeli'nde yapılacak.

Törenin düzenleneceği güne kadar tüm ülkede ulusal yas ilan edilecek, 18 Nisan saat 08.00'e kadar tüm resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilecek tören 30 kişiyle sınırlı tutulacak, törene davet edileceklerin listesi 15 Nisan'da duyurulacak.

Prens Philip'in cenaze töreni televizyonlarda canlı yayınlanacak ve törenin yapılacağı saatte tüm ülkede 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

BBC'de yer alan haberde, Kraliyet ailesindeki unvanlarından vazgeçen ve ABD'de yaşamaya başlayan, ABD televizyonlarına yaptığı açıklamalar nedeniyle ülkede tartışmalara yol açan Sussex Dükü Prens Harry'nin de cenazeye katılacağı, eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ise riskli hamilelik geçirdiği için törende bulunamayacağı kaydedildi.

İngiltere Veliaht Prensi Charles, yaptığı açıklamada, babasının "çok sevilen ve takdir edilen bir kişi" olduğunu belirtti.

Prens Charles, "Babam, son 70 yılda Kraliçe'ye, ailemize, ülkeye ve tüm İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine dikkate değer ve özverili şekilde hizmet etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından İngilizler, Windsor Kalesi ve Buckingham Sarayı'nın önünde toplanmaya devam ediyor.

Kraliyet ailesinin web sayfasında yapılan duyuruda, halktan Kovid-19 kurallarına uymaları, kalabalıklar şeklinde toplanmamaları ve saygılarını sunmak için Kraliyete ait konutları ziyaret etmemeleri istendi.

Kraliyet ailesinin "Saray önlerine toplanmayın, çiçek bırakmayın, vakıflara bağış yapın" çağrılarına rağmen bugün de Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan halk, buraya çiçek bırakmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Prens Philip'in hayatı

10 Haziran 1921'de dünya gelen Philip'e doğumunda "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanı verildi.

Yunanistan'da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edilen Philip, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki eğitimlerinin ardından 1939'da 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanmasına katıldı.

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in, savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947'deki nişan töreni öncesi "Danimarka ve Yunanistan Prensi" unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'i aldı. Prens Elizabeth ve Philip, 20 Kasım 1947'de evlendi.

Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından "Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu" unvanları verildi. Elizabeth 1952'de Kraliçe olurken Philip de "komutan" rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de "İngiliz Prensi" unvanını aldı.

Çiftin Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen 4 çocuğu oldu. Kraliçe Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, ona nereye giderse eşlik etti.

Gelenekçiliği dolayısıyla Avrupa'da kraliyet ailelerinin rolünün sorgulanmasını anlamakta zorlanan Prens Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü çağlardan kalma bir figür oldu.

Philip'in, buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800'den fazla hayır kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip, bilim, teknoloji ve vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da halka kapalı yapılacak - Son Dakika


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