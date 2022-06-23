Son dakika gündem: Kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire tutuklandı

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kanser hastalarının kullandığı antikor ilaçlarını yasa dışı yollarla satıp, kamuyu 7 milyon lira zarara uğrattığı belirlenerek gözaltına alınan hemşire Nardane Balcı (48) tutuklandı. Balcı'nın, sistemlerini açık bırakan 15 doktor adına talep oluşturduğu ilaçları, hastane eczanesinde başka hemşirenin adı ve imzasını kullanarak aldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarı satıldığı bilgisine ulaştı. Yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 689 kutu ilacın serviste yatan hastalara verilmediğini, yasa dışı yollarla satıldığını tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şüpheli hemşire Nardane Balcı'yı 16 Haziran sabahı evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.