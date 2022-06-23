Son dakika gündem: Kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire tutuklandı

23.06.2022 09:48
Son dakika gündem: Kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire tutuklandı

Son dakika habere göre ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kanser hastalarının kullandığı antikor ilaçlarını yasa dışı yollarla satıp, kamuyu 7 milyon lira zarara uğrattığı belirlenerek gözaltına alınan hemşire Nardane Balcı (48) tutuklandı.

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kanser hastalarının kullandığı antikor ilaçlarını yasa dışı yollarla satıp, kamuyu 7 milyon lira zarara uğrattığı belirlenerek gözaltına alınan hemşire Nardane Balcı (48) tutuklandı. Balcı'nın, sistemlerini açık bırakan 15 doktor adına talep oluşturduğu ilaçları, hastane eczanesinde başka hemşirenin adı ve imzasını kullanarak aldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde yatan hastalara istenen 2 farklı antikor ilacının el altından dışarı satıldığı bilgisine ulaştı. Yüksek fiyatlı ilaçlarla ilgili teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon lira olan 689 kutu ilacın serviste yatan hastalara verilmediğini, yasa dışı yollarla satıldığını tespit etti. Savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, şüpheli hemşire Nardane Balcı'yı 16 Haziran sabahı evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İLAÇLARIN SATIŞINDAN KOMİSYON ALMIŞYapılan çalışmada Balcı'nın, sistemlerini açık bırakan 15 doktor adına söz konusu ilaçlar için talep oluşturduğu, daha sonra da hastanenin eczanesine gidip başka bir hemşirenin adını ve imzasını kullanarak ilaçları aldığı ortaya çıktı. Balcı'nın, ilaçları suç ortakları Levent Erdenliğ (45) ile Cem Bora'ya (35) verdiği, bu kişilerin de yasa dışı yollardan satış yaptığı saptandı. Ayrıca Balcı'nın, kanser tedavisi görmeyen hastalar adına da ilaç talep ettiği, bu işlemler karşılığında da 500 ile bin 500 lira komisyon aldığı öne sürüldü.'MADDİ DURUMUM İYİ DEĞİLDİ'Hastane görevlisinin şikayeti üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş görevlendirildiği, yapılan incelemenin ardından Nardane Balcı'nın bir aile sağlığı merkezine gönderildiği öğrenildi. Ayrıca Balcı'nın suç ortakları Erdenliğ ile Bora'nın da bir süre önce gözaltına alınıp, 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklandığı belirtildi. Balcı, emniyetteki ifadesinde, "Maddi durumum iyi değildi. O yüzden yaptım" dedi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nardane Balcı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor Adana'da Obezite Merkezi hastalara hizmet vermeye devam ediyor
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:28 Brad Pitt, Fransa'da bulunan 60 milyon dolar değerindeki şatosunda bir yıl boyunca hazine aradığını itiraf etti
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
13:52 Erdoğan-Selman görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Örtülü ambargo kaldırılıyor, iki ülke arasında swap anlaşması yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:33:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kanser hastalarının ilaçlarını satan hemşire tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement