Son dakika gündem: Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Kaş'ta Türk savaş gemilerinin bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için NAVTEX ilan etmesinin ardından, Antalya'nın Kaş ilçesinde hücumbot ile kurtarma ve yedekleme gemisinin bekleyişi sürüyor.

Kaş'ın hemen karşısındaki Limanağzı Koyu'nda, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir hücumbot sürekli olarak bekliyor. Hücumbot, ikmal için zaman zaman koydan çıkış yapıyor. Onun dışında ise Limanağzı'nda bekleyişine devam ediyor. Bir süredir bölgede tek Türk savaş gemisi görülüyordu.

Kaş'ın hemen karşısındaki Yunanistan'ın Meis Adası'na asker çıkarma iddialarının ardından Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'ne Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir kurtarma ve yedekleme gemisi yanaştı. Gün boyu Kalkan Koyu'nda kalan gemi, akşam saatlerinde seyri sefere çıktı. Geminin çevrede seyri sefer yaptığı görüldü. Geminin çevresinde ise diğer yat ve tekneler faaliyetlerini sürdürdü.