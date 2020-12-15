Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören uzman çavuş, hayatını kaybetti (2)
15.12.2020 14:39
Edinilen son dakika gelişmesine göre TOPRAĞA VERİLDİAfyonkarahisar'da koronavirüsten yaşamını yitiren Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar (48), Şuhut ilçesi Karaadilli beldesine bağlı Demirbel köyünde toprağa verildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Afyonkarahisar'da koronavirüsten yaşamını yitiren Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'nda görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar (48), Şuhut ilçesi Karaadilli beldesine bağlı Demirbel köyünde toprağa verildi. Cenaze koronavirüs tedbirleri kapsamında özel ekipler tarafından defnedildi.Demirbel Köy Muhtarı Süleyman Kök, Taşpınar'ın herkes tarafından çok sevildiğini belirtirken, vefatının köy halkı tarafından da üzüntüyle karşılandığını söyledi.
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