Son dakika gündem: Libya Başbakanı Dibeybe yeni hükümet listesini Tobruk ve Trablus meclislerine sundu - Son Dakika

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni hükümet listesini 8 Mart'ta Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerinin oluşturduğu Meclis Başkanlığına sundu.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin kabine listesini güvenoyu için Tobruk ve Trablus meclislerinden oluşan Meclis Başkanlığına sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Dibeybe'nin söz konusu adımı Libya Siyasi Anlaşması'nda belirlenen yol haritası çerçevesinde attığı kaydedildi.

Başbakan Dibeybe'nin sözcüsü Muhammed Mahmude de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Dibeybe'nin kabine listesini Tobruk'taki Akile Salih başkanlığındaki Temsilciler Meclisi'ne sunduğunu söyledi.

Bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus'taki milletvekillerin tümünün 8 Mart'ta Sirte kentinde Akile Salih başkanlığında toplanması hedefleniyor. Ancak Trablus'taki milletvekillerin çoğunluğunun güvenlik endişeleri nedeniyle Sirte'ye gitmeyeceği, video konferans yöntemiyle güvenoyu oylamasına katılacakları öngörülüyor.

Libya'daki krize siyasi çözüm için BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici yönetimin Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.