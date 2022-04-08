Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

08.04.2022 12:35
Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan kişi kurtarılamadı.

Kavaklıbağ Mahallesi Niyazi Mısrı Caddesi'nde dün iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu yaralanan Yavuz Y, tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kurtarılamadı.

Kavgayla ilgili A.Y. aranıyor.

Dün iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Yavuz Y. yaralanmıştı. Kavgaya karışan R.S, polis merkezine yanındaki tüfekle giderek teslim olmuştu.

Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal, Tıp Merkezi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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