Son dakika gündem: Merkezefendi'den bilim ve eğitime en büyük yatırım - Son Dakika

Son dakika gündem: Merkezefendi'den bilim ve eğitime en büyük yatırım

23.10.2020 11:05
Son dakika gündem: Merkezefendi'den bilim ve eğitime en büyük yatırım, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde eğitime yatırımlar devam ederken, 4 bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan 'Bilim Merkezi' yapılacak.

Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde eğitime yatırımlar devam ederken, 4 bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan 'Bilim Merkezi' yapılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Vizyon projelerimiz arasında yer alan Bilim Merkezimizi 2021 yılı içerisinde ilçemize kazandıracağız. Söz vermiştik ve şimdi yapıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin eğitime yatırımları devam ediyor. Bu kapsamda Selçukbey Mahallesi'ne 4 bin 200 metrekare kapalı alanı bulunan 'Bilim Merkezi' yapılacak. 2021 yılında hizmete açılacak olan merkez Bodrum Katı, Yer Katı ve Gök Katı olmak üzere üç kattan oluşacak. Bodrum Katı'nda eğitici-öğretici atölyeler ve laboratuvarlar, Yer Katı'nda temel bilimler ve doğa bilimleri galerileri ile kafeterya, Gök Katı'nda ise uzay bilimleri, havacılık galerisi ve atölyeler bulunacak. Bilim Merkezi'nin içerisinde dünyayı ve evreni anlamaya yardımcı olacak Planetaryum adı verilen küre şeklindeki 3 boyutlu gösterim alanı da yer alacak. Merkezefendi sınırları içerisindeki bütün eğitim kurumları Bilim Merkezi'nden en iyi şekilde yararlanacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bilim Merkezimiz, Merkezefendimize çok yakışacak" dedi.

"Bilim Merkezimizi 2021 yılı içerisinde ilçemize kazandıracağız"

Bilim Merkezi sayesinde toplumu bilim ve teknoloji ile buluşturmayı hedeflediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin ve gençlerin bilimi sadece teorik olarak değil aynı zamanda yaşayarak öğreneceklerini söyledi. Başkan Doğan, "Vizyon projelerimiz arasında yer alan Bilim Merkezimizi 2021 yılı içerisinde ilçemize kazandıracağız. Söz vermiştik ve şimdi yapıyoruz. İlçemizi eğitimin, bilimin ve teknolojinin merkezi yapma yolunda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Selçukbey Mahallemizde yapımına başlayacağımız Bilim Merkezimiz ile her yaştan hemşehrimizi bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getireceğiz" dedi.

"Denizlimiz ve ülkemiz için, geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Bilim Merkezi'nin Merkezefendi'ye çok yakışacağını söyleyen Doğan, "Deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren bu merkezimiz, gelecek yıllardaki projelere adeta yol gösterecek. Bu sayede ülkemizdeki bilim merkezleri sayısı artacak ve bilim kültürü gelişecek. Geleceğimiz olan çocuklarımız bu merkezimizde bilimsel çalışmalar hakkında daha ayrıntılı bilgilere sahip olacak, evreni daha iyi tanıyacaklar. Öğrencilerimiz bilimi sadece teorik olarak değil aynı zamanda yaşayarak öğrenecek. Bilim Merkezimiz, Merkezefendimize çok yakışacak. Merkezefendimiz, Denizlimiz ve ülkemiz için, geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ

Son dakika gündem: Merkezefendi'den bilim ve eğitime en büyük yatırım
Son dakika gündem: Merkezefendi'den bilim ve eğitime en büyük yatırım
Son dakika gündem: Merkezefendi'den bilim ve eğitime en büyük yatırım

Merkezefendi, Şeniz Doğan, Denizli, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Merkezefendi'den bilim ve eğitime en büyük yatırım - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kurye, döverek bayılttıkları şahsın başını motorla ezmeye çalıştı Hazer Amani ile boşanacağı konuşulan Sıla, gizemli bir erkekle görüntülendi Abdurrahim Albayrak'ın istifa kararı aldığı, erken seçim şartıyla vazgeçtiği ortaya çıktı Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi Mesut Özil'in MLS ekiplerinden DC United'a transfer olacağı iddia edildi         
10:27
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar Emekli milletvekili ve cumhurbaşkanlarına zam! İşte önümüzdeki yıl alacakları maaşlar         
09:41
Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı         
09:28
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi Doğum yapan köpek, fıstık yeşili yavru dünyaya getirdi         
02:38
İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi         
23:22
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri'nin uçuş denemesinin Diyarbakır'da yapılması önerisine Selçuk Bayraktar'dan destek         
20:59
Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı         
19:52
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 11:10:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Merkezefendi'den bilim ve eğitime en büyük yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei