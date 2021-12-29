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Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da-1 - Son Dakika

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da-1

29.12.2021 10:44

Son dakika haber... ? Resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek'ten Kosova'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilere ilişkin, 'Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğimiz her geçen gün gelişmekte.

? Resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek'ten Kosova'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilere ilişkin, 'Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğimiz her geçen gün gelişmekte. Bunu da büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz' dedi.

Resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent Priştine'de ilk olarak Savunma Bakanlığı'na giden Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj tarafından askeri törenle karşılandı. Törenin ardından iki Bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşme sonrası gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Akar, 'Son derece kapsamlı, yapıcı ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik' diye konuştu.

Bakan Akar konuşmasına şöyle devam etti;

'Türkiye bir Balkan ülkesi olarak Balkanlardaki gelişmeleri yakından takip etmek durumundadır. Doğal olarak Kosova'nın da bizim çalışmalarımızda özel ve önemli bir yeri vardır. İlişkilerimizi, iş birliğimizi daha da geliştirmek, bu konuda olabildiğince somut destek sağlamak için devamlı görüşerek çözümler arıyoruz. Kosova'nın barış, istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyarak hayatiyetini sürdürmesi konusu bizler için çok önemli. Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesi, hemen ardından Türkiye'nin Kosova'yı tanımasıyla başlayan bu süreç son derece yapıcı ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bir tarafta ekonomik konular dahil ilişkiler gelişirken diğer taraftan da askeri konularda iş birliğimizi sürdürüyoruz. Savunma, güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğimiz her geçen gün gelişmekte. Bunu da büyük bir memnuniyetle izlemekteyiz.'

Kosova'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla ilişkisinin gelişmesine yönelik de Türkiye'nin katkılarına dikkati çeken Akar, 'Geçtiğimiz aylarda maalesef kuzeyde bazı sıkıntılar oldu, gerilim biraz yükseldi. Bunu endişe ile takip ettik ama geldiğimiz noktada oradaki durumun sakinleşmesini de büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. Priştine ve Belgrad diyaloğunun çok önemli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu diyalogla birlikte bölgedeki barış ve istikrarın gelişmesi için yapılan çalışmaları da tamamen destekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Akar, FETÖ ile mücadele konusuna da değinerek, 'FETÖ ile mücadelenin burada somut şekilde sonuçlanması için karşılıklı görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Kosova için de bir tehdide dönüşebilir. Bunun da sizler tarafından bilinmesini arzu ediyoruz. Bu konuda Kosovalı dostlarımızdan somut adımlar bekliyoruz' dedi.

Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da-1
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da-1
Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da-1

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Hulusi Akar, Türkiye, Kosova, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'da-1 - Son Dakika
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