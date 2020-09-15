Son dakika haber! MŞÜ'de 102 bölüm ve programa öğrenci alındı - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), 2020-2021 eğitim öğretim yılında ön lisans, lisans ve lisansüstü birimlerde 102 bölüm ve programa öğrenci aldı.

MŞÜ Rektörü Prof. Dr Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine, üniversite olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılına hızlı bir giriş yaptıklarını söyledi.

Bu yıl üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü birimlerinde 102 bölüm ve programa öğrenci aldıklarını bildiren Polat, şöyle konuştu:

"Ön lisans ve lisansta 3 bin 250 kontenjanımız var. Bu kontenjanların yüzde 90'a yakını doldu. Ek kontenjanlarla bunun tamamının dolmasını bekliyoruz. Kontenjanlarımız dolduğunda üniversitemizde bu yıl ilk defa bin yeni öğrenci katılım gösterecek ve dolaysıyla 10 bin bandını aşacağız. Yüksek lisans ve doktora programlarına da yine bu yıl yaklaşık 350 öğrencinin kaydını almayı bekliyoruz. Nasip olursa önümüzdeki hafta müracaatlarımız sona eriyor. Bütün kontenjanlarımızın dolmasını bekliyoruz. İlan ettiğimiz kontenjanlardan çok daha fazla müracaat var. Bu sebeple nasip olursa önümüzdeki eğitim öğretim yılında 10 bin 500 arası bir öğrenci sayımızla ilimize ve öğrencimize hizmet vermeye çalışacağız."

Kovid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitim yapılıp yapılmayacağı konusuna bu haftaki senato toplantısında karar vereceklerini belirten Polat, birimlerden gelen müracaatlar göz önüne alındığında bütün birimlerde bu yıl uzaktan eğitim yapılacağının ön görüldüğünü aktardı.

Bazı bölümlerde uygulamalı dersleri birimlerinin olduğunu, bu birimlerde öğrencilerin belli sürelerde hijyene dikkat ederek ve Kovid-19 sürecini dikkate alarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edebileceklerini anlatan Polat, akademik personel açısından da MŞÜ'nün 2007'den sonra kurulan bölge üniversiteleri arasında en iyi durumda olduğunu aktardı.

Üniversitelerinde 650 akademik personelin bulunduğunu ifade eden Polat, "Bunun 250'den fazlası doktor öğretim görevlisi ya da doçent ve profesör şeklinde. Dolayısıyla bu açıdan herhangi bir sıkıntımız yok. Branş hocalarının ve alanında uzman hocaların derse girmesi iyi bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Program ve bölümlerimizin tamamında branş hocalarımız derslere giriyor. Bu açıdan tercih edilmesi gereken bir üniversite olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu.