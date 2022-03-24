Röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada

24.03.2022 08:25

İSTANBUL'da hastanelerde röntgen için gelen hastalara yardımcı olmak bahanesi ile dolandıran Ç.Ö., polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

İSTANBUL'da hastanelerde röntgen için gelen hastalara yardımcı olmak bahanesi ile dolandıran Ç.Ö., polisin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı. Farklı ilçelerde 33 dolandırıcılık olayına karışan Ç.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul'un 10 ilçesinde gerçekleşen 10 adet dolandırıcılık, 23 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 33 suçla ilgili inceleme başlattı. İncelemelerde olaya karışan şüphelinin hastanelerde vatandaşlara röntgen ve ultrason çekiminde yardımcı olma bahanesiyle yaklaştığı, "İçeriye metal eşya alınmıyor bana bırakıp içeriye girin" diyerek üzerlerinde bulunan ziynet eşyalarını aldığı ve ilk fırsatta olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Saatler alan kamera izlemesi ve uzun süreli sokak ve saha çalışmalarının ardından kimliği tespit edilen Ç.Ö.

Fatih'te Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.Ö.'nün üzerinden kendisine ait olmadığı belirlenen 1 adet altın kadın kol saati, 3 adet yüzük ele geçirildi. "Dolandırıcılık" ve "Güveni Kötüye Kullanma" suçlarından Adliyeye sevk edilen Ç.Ö., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Ç.Ö.'nün karıştığı dolandırıcılık olayları güvenlik kamerasına yansıdı.


Röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada
Röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada
Röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada
YORUMLAR
500
Son dakika haber: SMA HASTASI İDİL İÇİN TOPLANAN PARANIN ÇALINMA ANI KAMERADA Son dakika haber: SMA HASTASI İDİL İÇİN TOPLANAN PARANIN ÇALINMA ANI KAMERADA Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları dolandıran şahıs yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
08:24 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:19 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 24 Mart güncel altın fiyatları
08:09 Son Dakika! Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de kapsayan kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti
06:30 Putin nasıl korunuyor? Etrafında akıllı telefona izin yok, yedikleri-içtikleri önceden tadılıyor, yüzlerce koruması var!
07:56 İlkbahar göz kırpmaya başladı! 24 Mart 2022'de bölgelerimizde hava nasıl olacak?
07:50 Savaşın 29. gününde Ukrayna'da son durum: Rusya, Kiev'i bile kuşatamadı! Zelenski: Dünya savaşı durdurmalı
01:06 Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 08:38:12. #1.11#
SON DAKİKA: Röntgene gelen hastaları hedef seçen dolandırıcı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement