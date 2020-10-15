Son dakika gündem: Sakarya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Ferizli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında İnönü Mahallesinde yapılan ev aramasında, 1 kilo 845 gram Hint keneviri, 4 adet extacy hap, 3 kök Hint Keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör, 1 kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör, silah dürbünü ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.