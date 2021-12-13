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Son dakika gündem: Sanatçı Perihan Savaş, dördüncü doz Kovid-19 aşısını Muğla'da yaptırdı - Son Dakika

Son dakika gündem: Sanatçı Perihan Savaş, dördüncü doz Kovid-19 aşısını Muğla'da yaptırdı

13.12.2021 21:37
Son dakika gündem: Sanatçı Perihan Savaş, dördüncü doz Kovid-19 aşısını Muğla'da yaptırdı

Son dakika haberleri: Sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, dördüncü doz aşısını Muğla'da yaptırdı.

Sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunarak, dördüncü doz aşısını Muğla'da yaptırdı.

Çekimleri Muğla'da devam eden "Elkızı" dizisinin başrol oyuncularından sinema ve tiyatro sanatçısı Perihan Savaş, dördüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olmak için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Aşı yaptıran Savaş'a, Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan da eşlik etti.

Savaş, salgından kurtulmanın en etkili yolunun aşı olduğunu belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Perihan Savaş, Sinema, Muğla, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Sanatçı Perihan Savaş, dördüncü doz Kovid-19 aşısını Muğla'da yaptırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Sanatçı Perihan Savaş, dördüncü doz Kovid-19 aşısını Muğla'da yaptırdı - Son Dakika
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