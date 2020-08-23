Son dakika gündem: Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Üniversite Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 'nda dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu mermi isabet eden 2 kişi yaralandı.

Elazığ 'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:51

Kaynak: AA

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