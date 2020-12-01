Gölbaşı'nda Paylaşım Noktası destekleri devam ediyor - Son Dakika

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ihtiyaç sahiplerine destek için kurulan Paylaşım Noktası çocuklu aileler için süt dağıtımı yapacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, özel bir firmanın bağışladığı sütlerin yoksul ve çocuklu ailelere dağıtılmak üzere Paylaşım Noktası raflarında yerini aldığını belirtti.

Firma ve hayırseverlerin Paylaşım Noktası'na bağışları sayesinde birçok ailenin yüzünün güldüğünü ifade eden Şimşek, "Her yaşta ihtiyaç sahibi vatandaşımızın giyim ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli ev eşyaları ve beyaz eşya taleplerini de gidermeye çalışıyoruz. Kampanya dahilinde vatandaşlarımız, kullanılabilecek durumda olan çeşitli giyim ve ev eşyalarını Paylaşım Noktası'na veriyor. Bu sayede hayırseverler ve ihtiyaçlar sahibi arasında bir gönül köprüsü oluşuyor. Bizlere 485 53 36-38 numaralı hatlardan ulaşabilirsiniz. Siz de atmayın paylaşın" çağrısında bulundu.