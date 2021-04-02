Son dakika gündem: Teknik direktör Ümit Özat FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin tanık olarak ifade verdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Teknik direktör Ümit Özat FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin tanık olarak ifade verdi
02.04.2021 18:29
Edinilen son dakika gelişmesine göre Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması soruşturması kapsamında emniyette tanık olarak ifade verdi.
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanması soruşturması kapsamında emniyette tanık olarak ifade verdi.
Savcılık tarafından tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan Özat, bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine geldi.
Özat, ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.
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