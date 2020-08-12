Son dakika gündem: Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini mal paylaşımı tartışmasında öldürmüş (4) - Son Dakika

ADLİYE ÖNÜNDE TÖREN

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat'ın dün gece çıkan tartışma sonrası annesi İkbal Polat'ın ardından öldürdüğü avukat kardeşi Altuğ Polat için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi. Polat için avukat arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Törende duygusal anlar yaşanırken, Adana Barosu Tiyatro Topluluğu'nda uzun süre görev aldığı öğrenilen Polat'ı arkadaşları alkışlarla uğurladı. Adana Baro Başkanı Veli Küçük, törende yaptığı konuşmada, Polat'ın renkli kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Ömrünün baharında bir gençti. Bu sahne, ona yakışmadı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Onun her zaman bizim yanımızda olup, bizi her zaman yukarıdan takip edeceğine inanıyorum" dedi.