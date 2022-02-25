Son dakika! Gurbetçinin evini soyan hırsızlar polisten kaçamadı - Son Dakika
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Son dakika! Gurbetçinin evini soyan hırsızlar polisten kaçamadı

25.02.2022 00:57
Son dakika! Gurbetçinin evini soyan hırsızlar polisten kaçamadı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gurbetçi vatandaşın evine giren 2 şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla çaldıkları malzemelerle kıskıvrak yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gurbetçi vatandaşın evine giren 2 şüpheli şahıs polis ekiplerinin çalışmasıyla çaldıkları malzemelerle kıskıvrak yakalandı.

Olay, Emirdağ ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün gece 02.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gurbetçi bir vatandaşın evinden hırsızlık yapan 2 şüpheli şahıs ev içerisinden çaldıkları malzemeleri çuvala koyarak kaçtıkları tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yeri ve civarında bulunan güvenlik kameralarını saniye saniye izledi. Emirdağ polisi, kaçan N.Ö ve S.D isimli 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Öte yanda, şüphelilerin yakalanmamak için olayda kullandıkları aracın plakalarını sökerek kapalı garaja koydukları tespit edilirken, yakalanan 2 şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

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AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı AFYONKARAHİSAR - Evden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı Gurbetçinin evini soyan hırsızlar polisten kaçamadı Gurbetçinin evini soyan hırsızlar polisten kaçamadı

Karahisar, Hisarcık, Gurbetçi, Emirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Gurbetçinin evini soyan hırsızlar polisten kaçamadı - Son Dakika


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