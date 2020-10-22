Son dakika haber: 26 aylık hasret sona erdi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde anneleri tarafından 26 ay önce kaçırılan ve Adana'da bulunan 2 çocuk, babaları ile birlikte Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek polis ekiplerine teşekkür etti.

Efeler ilçesinden 2018 yılı Ağustos ayında, öz anneleri tarafından biri 6 aylık biri de 12 yaşında iken kaçırılan ve o günden bu yana kendilerinden haber alınamayan 2 çocuk polis ekiplerinin çalışması ile bulundu. İki çocuğun izini süren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki B.B. ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurdu. Adana'da B.B. ve küçük kardeşinin bulunabileceği 3 ayrı adres tespit eden ekipler Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ile irtibata geçti. Koordineli şekilde yapılan çalışma kapsamında aranan çocuklar 3 adresten birinde bulunarak, Adana'dan Aydın'a getirildi ve babalarına teslim edildi. Çocuklarının bulunmasından dolayı büyük mutluluk yaşayan baba, çocuklarını da yanına alarak Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine teşekkür ziyaretinde bulunarak başta İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici başta olmak üzere tüm polis ekiplerine teşekkür etti. - AYDIN