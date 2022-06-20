Son dakika haberi! 6 yıldır aranan ve sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! 6 yıldır aranan ve sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

20.06.2022 17:44

Bir son dakika haberine göre Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında 6 yıldır aranan şahıs, polisin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturmasında 6 yıldır aranan şahıs, polisin dikkati sayesinde sahte kimlikle yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tekkeköy ilçesinde yaptıkları yol uygulamasında FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı. Uygulamada O.Y. adlı kişinin kendi fotoğrafı bulunan sahte kimlik ibraz etmesi polisin dikkatinden kaçmadı. Yapılan araştırmada O.Y.'nin ByLock kullanıcısı olduğu, örgüt içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, Erzurum'un Çat ilçesinde örgüte ait yurt müdürlüğü görevleri yaptığı, örgütün protesto eylemlerine katıldığı tespit edildi. Erzurum polisi tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 tarihinden bu yana arandığı da ortaya çıktı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan O.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Erzurum Adliyesinde savcıya ve nöbetçi mahkemeye Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren O.Y., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! 6 yıldır aranan ve sahte kimlikle yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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