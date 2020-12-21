Son dakika haber... ABD Adalet Bakanlığı, Lockerbie faciasının zanlısına yeni suçlamalar yöneltti - Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı, 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde, içine bomba yerleştirilen yolcu uçağının patlatılmasıyla ilgili bir zanlıya yeni suçlamalar yöneltti.

Adalet Bakanı Bill Barr, yaptığı açıklamada, Ebu Agela Mesud adlı bir kişiye Lockerbie faicasıyla ilgili yeni suçlamalar yönelttiklerini açıkladı.

Barr, Mesud'un 1986'da Berlin'de bir Türk kadın ve 2 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya da müdahil olduğundan şüphelenildiğini kaydetti.

Lockerbie faciası

Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi, 21 Aralık 1988'de ???????Pan Amerikan Hava Yollarına ait, Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan bir uçağa bomba yerleştirmişti. Uçak, İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak etmiş, olayda 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi, 2009 yılında İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve üç ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Megrahi serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş, 2012 yılında da hayatını kaybetmişti.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi, 2003 yılında Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti. Kaddafi öte yandan saldırı emrini kendisinin vermediğini savunmuştu.