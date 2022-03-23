Son dakika haber: ABD'nin güneyinde etkili olan hortumlarda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber: ABD'nin güneyinde etkili olan hortumlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

23.03.2022 17:15
Son dakika haber: ABD'nin güneyinde etkili olan hortumlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

Son dakika gündem haberi: NEW ABD'nin güney eyaletlerinde etkisini sürdüren fırtına ve hortumlarda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

NEW ABD'nin güney eyaletlerinde etkisini sürdüren fırtına ve hortumlarda ölenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Önceki gece Texas ve Oklahoma'yı vuran şiddetli fırtına ve hortumların dün gece de Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde büyük hasara yol açtığı kaydedildi.

New Orleans kentinin güney bölgesi St. Bernard Parish'te meydana gelen hortumda çok sayıda ev ve iş yeri yıkılarak kullanılamaz hale gelirken, enkaz altında kalan bir kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi, söz konusu hortumun saatte 120 kilometre hıza ulaştığını belirterek, bölgede şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Texas'ın orta ve kuzey bölgeleri ile komşu eyaleti Oklahoma'nın güneyinde 14 Mart gecesi başlayan en az 20 hortumda birçok ev ve iş yeri hasar görmüştü.

Dallas'ın yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki bir yerleşkede 1 kişinin öldüğü ve en az 10 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ABD'nin güneyinde etkili olan hortumlarda ölü sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika


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