Son dakika haber | Adana'da oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Son dakika haber | Adana'da oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı

12.04.2022 13:09
Son dakika haber | Adana'da oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı

Son dakika haberi: Adana'da oğlunu bıçakla öldürdüğü belirlenen baba ile cesedi saklamaya yardım ettikleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da oğlunu bıçakla öldürdüğü belirlenen baba ile cesedi saklamaya yardım ettikleri öne sürülen 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Mehmet E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Mehmet E'nin eşi A.E, dini nikahla birlikte yaşadığı R.S. ve akrabası M.Ö. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen baba Mehmet E, savunmasında, oğlunun uyuşturucu bağımlısı, agresif ve sürekli sorun çıkaran biri olduğunu ileri sürdü.

Mehmet E, olay günü oğlunun kendisine bıçak çektiğini iddia ederek, "Ofisimde karşılıklı konuşurken oğlum Ali E. yine bana karşı hakaretler etmeye başladı ve bana saldırmaya çalıştı. Cebindeki bıçağı çıkararak bana karşı atakta bulundu. Ben de kendimi korumak için refleksle kendisini ittim. Arkasında bulunan koltuğa takılarak yere düştü. O anda bıçak boynuna girmiş ama ben fark etmedim. Durumu fark edince ne yapacağımı şaşırdım." ifadesini kullandı.

Sanığın cesedi saklamasına yardım ettikleri iddiasıyla 5'er yıla kadar hapisleri istenen tutuksuz 3 sanık da olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, geçen yıl 11 Kasım'da cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddia edilen baba Mehmet E'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cesedi saklamaya yardımda bulundukları öne sürülen 3 kişiye de 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Ağırlaştırılmış Müebbet, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adana'da oğlunu öldüren baba hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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