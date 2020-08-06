Son dakika haber... Ağrı'da otomobil, şarampole uçtu: 2'si çocuk 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Hurdaya dönen araçtaki 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ağrı- Van yolunun Çetenli köyü mevkisinde meydana geldi. Doğubayazıt'tan Van yönüne giden Ahmet U.'nun kullandığı 61 ACA 065 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönenen otomobildeki Hasgül Barmanbek, Eda (14) ve Nisanur (12) Barmanbek hayatını kaybetti, sürücü Ahmet Uluağ ile Dilşah Uluağ ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Doğubayazıt'taki Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.