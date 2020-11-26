Son dakika haber! Akar: "(Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz."
26.11.2020 14:39
Son dakika haberleri... Akar: "(Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.
Akar: " (Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz."
Afganistan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Akar: '(Afganistan havaalanının işletmesiyle ilgili BAE anlaşması) Hukuki ve operasyonel açıdan gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.' - Son Dakika
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