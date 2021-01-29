Son dakika haber... Almanya mutasyona uğramış Kovid-19'un yoğun görüldüğü ülkelerden gelenlere ülkeye giriş yasağı getirdi - Son Dakika

Almanya, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tiplerinin yoğun görüldüğü ülkelerden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklama kararı aldı.

Alman Haber Ajansının (DPA) İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Alman hükümeti, mutasyona uğramış Kovid-19'un yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen uçak, tren, otobüs ve gemi şirketlerine 17 Şubat'a kadar yolcu taşıma yasağı getirdi.

Şimdilik bu yasak yarından itibaren İngiltere, İrlanda, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya, 31 Ocak'tan sonra da Afrika kıtasında yer alan Esvatini ve Lesotho'dan gelenler için geçerli olacak.

Almanya vatandaşları, Almanya'da ikamet eden yabancılar, transit yolcular, sağlık çalışanları ile malların taşınması bu yasaktan muaf tutulacak.

Almanya ayrıca Kovid-19 salgında "yüksek riskli" olarak tanımlanan bölgelerden gelen yolculardan ülkeye girmeden önce negatif PCR testi sonucu istiyor.