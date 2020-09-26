Son dakika haber! Anadolu Hisarı'nda korkutan orman yangını - Son Dakika

İstanbul, Kav Anadolu Hisarı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.

Akşam saatlerinde Anadolu Hisarı, Bent yolu Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangın çıktı. Çıkan yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken helikopter de havadan müdahale etti. - İSTANBUL