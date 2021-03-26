Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
26.03.2021 09:47
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltıANKARA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
ANKARA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği belirlenen 22 Irak uyruklu yabancı terörist savaşçı, yakalanarak gözaltına alındı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti