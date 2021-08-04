Ankara'da, hastane inşaatında yangın (2) - Son Dakika

Ankara'da, hastane inşaatında yangın (2)

CHP'Lİ GÖK: ÇOK KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, yangının çıktığı bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına da açıklama yapan CHP'li Gök, yangına çok hızlı müdahale edildiğini belirterek, "Yangın çok daha fazla büyüyebilirdi ama belediyemizin kahraman itfaiyecileri, bütün bölgelerde olduğu gibi burada da bir kahramanlık destanı yazarak, çok kısa süre içinde bir müdahale ile yangının söndürdüler. Yangın tamamen sönmüş durumda, şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor. Biz de arkadaşlarımızı kutladık ve teşekkür ettik. Elbette maddi hasar var ama Ankara'nın önemli bir noktasında çıkan yangının kısa sürede söndürülmesi hepimiz için önemli teselli kaynağı olmuştur. Ankara'mıza geçmiş olsun" dedi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Öte yandan yangının çıkış anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, izolasyon malzemelerinin yandığı, alevlerin bir anda büyüdüğü görüldü. Görevlinin 'Dışarı çıkın' diye bağırması ve inşaat işçilerinin de koşarak binayı tahliye etmeleri görüntülerde yer aldı.