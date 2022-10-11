Son dakika haberi: Antalya'da atık yangını güçlükle söndürüldü

Antalya'da atık yangını güçlükle söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde atık dökülen alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve iş makinesinin yardımıyla söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sırasında Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde atık malzeme dökülen bir alanda çıktı. Beş yıldızlı otellere yakın bir noktada bulunan alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın etkisiyle çöplük alanda büyüyen yangın yakındaki ormanlık alanı tehdit etmeye başladı. İtfaiye ekipleri içten içe yanan atıkları söndürmek için büyük çaba sarf etti. Tüm müdahaleye rağmen sönmeyen yangın için iş makinesinden destek istendi. İş makinesi ile dağıtılan atıklar arazöz ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Aksu Belediyesi sınırlarında olan bölgenin atık yığınlarıyla kaplı olduğu görüldü.